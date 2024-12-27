Зимние каникулы 2024 — 2025 в Ростовской области: Когда начинаются и сколько продлятся

Согласно учебному календарю, который рекомендует на 2024 — 2025 учебный год Министерство просвещения России, каникулы продлятся почти две недели. А именно с с 30 декабря по 12 января 2025 года и дополнительно с 17 по 24 февраля у первоклассников. Отмечается, что это только рекомендация: учебные заведения вправе сами определять сроки учебы и отдыха.