Зимние каникулы 2024 — 2025 в Ростовской области: Когда начинаются и сколько продлятся

Уже на днях начнутся зимние каникулы 2024 — 2025 в Ростовской области. Рассказываем, когда завершится вторая четверть и дети будут отдыхать.
Согласно учебному календарю, который рекомендует на 2024 — 2025 учебный год Министерство просвещения России, каникулы продлятся почти две недели. А именно с с 30 декабря по 12 января 2025 года и дополнительно с 17 по 24 февраля у первоклассников. Отмечается, что это только рекомендация: учебные заведения вправе сами определять сроки учебы и отдыха.
Ранее «КП — Ростов-на-Дону» сообщала о мероприятиях, запланированных в Ростове-на-Дону во время зимних каникул. Массовых событий на открытом воздухе из соображений безопасности не предусмотрено, также запрещен запуск фейерверков. Зато дончане и гости региона могут посетить самые разные спектакли, концерты, выставки. А 27 декабря по донской столице начал курсировать новогодний трамвай: сказочные персонажи ездят на открытой площадке и поднимают настроение горожанам.