«Наблюдал за женой с люстры». В Минске будут судить мужчину, который тайно снимал на видео бывшую жену

Жителя Минска будут судить за слежку за бывшей женой с люстры. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры города Минска.
Следователи установили, что 42-летний минчанин из ревности и мести стал следить за бывшей женой, осуществляя фото- и видеосъемку в квартире, где проживала женщина. Известно, что с 1 июля по 1 сентября мужчина установил на люстре смартфон, и следил за экс-супругой через мобильный телефон и специальной приложение. После полученные фото и видео мужчина отправил знакомым и родственникам, в том числе матери бывшей жены.
Во время предварительного расследования минчанин не признал свою вину. Но и не стал отрицать, что летом 2024 -го приехал в квартиру якобы пообщаться с сыном, где установил на люстре мобильный телефон с приложением для видеонаблюдения.
Мужчина сказал, что просто хотел показать родственникам и другим знакомым, что его бывшая жена ведет аморальный образ жизни.
Ревнивцу инкриминируют умышленные незаконные сбор и распространение информации о частной жизни других лиц без их согласия, повлекшие причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам граждан (ч.1 и ч.2 ст.203−1 Уголовного кодекса Беларуси). До суда он находится под подпиской о невыезде.
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