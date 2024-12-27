«Наблюдал за женой с люстры». В Минске будут судить мужчину, который тайно снимал на видео бывшую жену

Следователи установили, что 42-летний минчанин из ревности и мести стал следить за бывшей женой, осуществляя фото- и видеосъемку в квартире, где проживала женщина. Известно, что с 1 июля по 1 сентября мужчина установил на люстре смартфон, и следил за экс-супругой через мобильный телефон и специальной приложение. После полученные фото и видео мужчина отправил знакомым и родственникам, в том числе матери бывшей жены.