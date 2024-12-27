В Воронеже открыли движение по дублеру Московского проспекта

Сейчас движение транспорта доступно через Северный лес и улице 60-й Армии. В связи с этим скорректирована схема движения на нескольких участках дороги. Также в Северном микрорайоне вернули пешеходные переходы на пересечении улиц 60-й Армии и бульвара Победы, которые временно отсутствовали из-за строительства дороги.