Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже открыли движение по дублеру Московского проспекта

В связи с этим скорректирована схема движения транспорта.

Источник: Управление дорожного хозяйства Воронежа

В Воронеже днем в пятницу, 27 декабря, официально открыли дублер Московского проспекта. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.

Сейчас движение транспорта доступно через Северный лес и улице 60-й Армии. В связи с этим скорректирована схема движения на нескольких участках дороги. Также в Северном микрорайоне вернули пешеходные переходы на пересечении улиц 60-й Армии и бульвара Победы, которые временно отсутствовали из-за строительства дороги.

Оставшиеся работы по благоустройству территории завершат в начале 2025 года с наступлением благоприятной погоды.