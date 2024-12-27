Воспитанники детдомов Башкирии получили первые карманные деньги

Как уточнила глава ведомства Ленара Иванова, сумма варьируется до 700 до 1000 рублей в месяц. Эти деньги дети могут потратить на все, что хотят: косметику, еду в буфете или копить на мечту. Размер карманных зависит от возраста детей.