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Билеты на поезд Деда Мороза в Нижнем Новгороде раскупили за 42 секунды

Пока это рекорд.

Билеты на поезд Деда Мороза (0+) в Нижнем Новгороде раскупили за 42 секунды. Об этом сообщил начальник ГЖД Сергей Дорофеевский на прошедшей 27 декабря пресс-конференции.

По его словам, сначала сотрудники Горьковской железной дороги посчитали это сбоем системы. Однако оказалось, что никакого сбоя нет, и билеты на встречу с главным новогодним волшебником из Великого Устюга, которая пройдёт 29 декабря на станции «Сортировочная», действительно раскупили за такое рекордное время. По словам начальника ГЖД, в других городах желающие посетить поезд Деда Мороза тоже быстро раскупают билеты, но с нижегородцами пока никто не сравнился.

«К сожалению, больше билетов мы дать не можем», — отметил Сергей Дорофеевский.

Однако, нижегородцы смогут посетить бесплатную площадку — перед поездом будут выступать аниматоры.

Ранее мы разместили полную программу праздничных мероприятий в предстоящие новогодние праздники.