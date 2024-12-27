Билеты на поезд Деда Мороза в Нижнем Новгороде раскупили за 42 секунды

Билеты на поезд Деда Мороза (0+) в Нижнем Новгороде раскупили за 42 секунды. Об этом сообщил начальник ГЖД Сергей Дорофеевский на прошедшей 27 декабря пресс-конференции.
По его словам, сначала сотрудники Горьковской железной дороги посчитали это сбоем системы. Однако оказалось, что никакого сбоя нет, и билеты на встречу с главным новогодним волшебником из Великого Устюга, которая пройдёт 29 декабря на станции «Сортировочная», действительно раскупили за такое рекордное время. По словам начальника ГЖД, в других городах желающие посетить поезд Деда Мороза тоже быстро раскупают билеты, но с нижегородцами пока никто не сравнился.
«К сожалению, больше билетов мы дать не можем», — отметил Сергей Дорофеевский.
Однако, нижегородцы смогут посетить бесплатную площадку — перед поездом будут выступать аниматоры.
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