Билеты на поезд Деда Мороза в Нижнем Новгороде раскупили за 42 секунды

По его словам, сначала сотрудники Горьковской железной дороги посчитали это сбоем системы. Однако оказалось, что никакого сбоя нет, и билеты на встречу с главным новогодним волшебником из Великого Устюга, которая пройдёт 29 декабря на станции «Сортировочная», действительно раскупили за такое рекордное время. По словам начальника ГЖД, в других городах желающие посетить поезд Деда Мороза тоже быстро раскупают билеты, но с нижегородцами пока никто не сравнился.