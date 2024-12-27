«От 10,3 до 12 тысяч рублей». ФСЗН назвал суммы выплат мамам при рождении ребенка в Беларуси

Фонд соцзащиты населения Минтруда и соцзащиты Беларуси назвал суммы выплат при рождении первого и последующих детей в Беларуси.
Так, например, при рождении первого малыша единовременное пособие составляет 4378 рублей. К этому — пособие женщинам, ставшим на учет в поликлинике до 12-недельного срока беременности, это еще 437,8 рубля. Итого 4815,8 рубля. Для работающих белорусок плюс пособие по беременности и родам cредний размер которого почти 5,5 тысячи рублей. Получается 10315 рублей.
При рождении второго и последующих детей единовременное пособие составит 6129,20 рубля. К этому — пособие тем, кто стал на учет до 12 недель беременности (437,8 рубля). Итого — 6567 рубля. Опять же работающим — больничный в среднем почти 5,5 тысячи рублей (но у каждого сумма своя). Получается 12067 рубля.
При рождении третьего ребенка семья может рассчитывать на семейный капитал. Это около 31,5 тысячи рублей (новый размер семейного капитала, действующий с 1 января 2025 года, будет размещен на официальном сайте Минтруда и соцзащиты до 31 января 2025 года).
Мы писали, что Минтруда рассказало об изменениях в назначении госпособий с 1 января 2025. «Перед декретным можно будет самой выбрать выгодный расчет больничного» (здесь подробнее). А еще Минтруда назвало перспективы роста пенсий в Беларуси в 2025 году: «Средняя пенсия 926 рублей в месяц, а у работающего пенсионера она может подрасти на 500 рублей» (подробности здесь).