«От 10,3 до 12 тысяч рублей». ФСЗН назвал суммы выплат мамам при рождении ребенка в Беларуси

Мы писали, что Минтруда рассказало об изменениях в назначении госпособий с 1 января 2025. «Перед декретным можно будет самой выбрать выгодный расчет больничного» (здесь подробнее). А еще Минтруда назвало перспективы роста пенсий в Беларуси в 2025 году: «Средняя пенсия 926 рублей в месяц, а у работающего пенсионера она может подрасти на 500 рублей» (подробности здесь).