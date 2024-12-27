Акции снявшей «Игру в кальмара» компании упали на 30% из-за второго сезона

О том, что будет во втором сезоне, Хван Дон Хёк рассуждал еще в октябре 2021 года в интервью The Hollywood Reporter, хотя на тот момент еще не было уверенности, что продолжение последует. «В сериале есть несколько историй, которые не были раскрыты. Например, история полицейского офицера и его брата, Фронтмена. Если кончится тем, что я буду снимать второй сезон, я бы хотел исследовать эту сюжетную линию — что происходит между двумя братьями? Также я хотел бы погрузиться в историю рекрутера в костюме, который играет в ттакчи с Кихуном в первой серии. И, конечно, мы занялись бы историей Кихуна, который вернулся, и посмотрели бы, как он планирует поквитаться с людьми, которые создают игру», — рассказывал режиссер.