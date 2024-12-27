В Минске 14-летний школьник вскрывал и крушил машины с друзьями и пойдет под суд

В Минске будут судить 14-летнего школьника, который крушил машины, рассказали в телеграм-канале «Милиция Минска» ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратился директор одной из минских СТО, на парковке которой неизвестные разгромили автомобили клиентов, оставленные на ремонт. На стоянке прибывшие правоохранители с поличным задержали пятерых школьников в возрасте 13 — 14 лет.
Оперативники установили, что несовершеннолетние в течение нескольких дней приходили на автостоянку, вскрывали машины, проникали в салон, а также руками и ногами разбивали автостекла и повреждали кузов иномарок. Свои похождения подростки снимали на мобильные телефоны.
— В отношении 14-летнего школьника возбудили уголовное дело за хулиганство, — прокомментировали в пресс-службе.
Также в ГУВД сообщили, что на данный момент еще решается вопрос о привлечении к ответственности родителей других несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности.
Также в Минске будут судить мужчину, который тайно снимал на видео бывшую жену: «Наблюдал за женой с люстры».
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