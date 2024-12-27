Из Казани в Нижний Новгород с 1 января начнут ходить поезда нового поколения

«Электропоезда серии ЭПЗД курсировали во время саммита БРИКС. Они прибыли в Казань для обслуживания этого мероприятия. Аналогичный электропоезд запускаем на участке Казань — Нижний Новгород. Это достаточно современный подвижной состав», — рассказал он.