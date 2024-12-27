Институт катализа СО РАН получил статус государственного научного центра

«ФИЦ “ИК СО РАН” стал единственной научной организацией, получившей в 2024 году статус государственного научного центра РФ. Во многом это стало признанием значимости реализуемого здесь проекта по созданию ЦКП “Сибирский кольцевой источник фотонов” (СКИФ)», — говорится в сообщении.
Помимо СКИФ Институт катализа СО РАН работает по другим крупным направлениям, таким как центр компетенций НТИ «Водород как основа низкоуглеродной экономики», комплексный научно-технический проект инновационного цикла «Нефтехимический кластер», создание Центра масштабирования отечественных научных разработок в области химических и биологических катализаторов (Центр «БиоКатТех»).
Статус государственного научного центра (ГНЦ) присваивается научной организации, которая имеет уникальную научную установку, центр коллективного пользования научным оборудованием или уникальное опытно-экспериментальное оборудование, располагает высококвалифицированными кадрами, и деятельность которой получила международное признание.
Статус ГНЦ позволяет получать налоговые льготы, но при этом налагает повышенные требования по реализации фундаментальных исследований и прикладных работ, выполнение которых имеет особую значимость для суверенитета страны. Всего в стране до сих пор статус ГНЦ имели 45 организаций, и среди них всего два учреждения РАН — Институт медико-биологических проблем и Институт биоорганической химии, говорится в сообщении телеграм-канала Минобрнауки РФ.