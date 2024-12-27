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Институт катализа СО РАН получил статус государственного научного центра

Институт катализа Сибирского отделения Российской академии наук, выступающий заказчиком строительства Сибирского кольцевого источника фотонов, получил статус государственного научного центра. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ.

«ФИЦ “ИК СО РАН” стал единственной научной организацией, получившей в 2024 году статус государственного научного центра РФ. Во многом это стало признанием значимости реализуемого здесь проекта по созданию ЦКП “Сибирский кольцевой источник фотонов” (СКИФ)», — говорится в сообщении.

Помимо СКИФ Институт катализа СО РАН работает по другим крупным направлениям, таким как центр компетенций НТИ «Водород как основа низкоуглеродной экономики», комплексный научно-технический проект инновационного цикла «Нефтехимический кластер», создание Центра масштабирования отечественных научных разработок в области химических и биологических катализаторов (Центр «БиоКатТех»).

Статус государственного научного центра (ГНЦ) присваивается научной организации, которая имеет уникальную научную установку, центр коллективного пользования научным оборудованием или уникальное опытно-экспериментальное оборудование, располагает высококвалифицированными кадрами, и деятельность которой получила международное признание.

Статус ГНЦ позволяет получать налоговые льготы, но при этом налагает повышенные требования по реализации фундаментальных исследований и прикладных работ, выполнение которых имеет особую значимость для суверенитета страны. Всего в стране до сих пор статус ГНЦ имели 45 организаций, и среди них всего два учреждения РАН — Институт медико-биологических проблем и Институт биоорганической химии, говорится в сообщении телеграм-канала Минобрнауки РФ.