Институт катализа СО РАН получил статус государственного научного центра

Статус ГНЦ позволяет получать налоговые льготы, но при этом налагает повышенные требования по реализации фундаментальных исследований и прикладных работ, выполнение которых имеет особую значимость для суверенитета страны. Всего в стране до сих пор статус ГНЦ имели 45 организаций, и среди них всего два учреждения РАН — Институт медико-биологических проблем и Институт биоорганической химии, говорится в сообщении телеграм-канала Минобрнауки РФ.