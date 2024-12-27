На парковках Калининграда началась предновогодняя лихорадка. Об этом «Клопс» сообщил очевидец в пятницу, 27 декабря.
В центре города автомобилистам негде оставить машину. Свободные места кончаются прямо на глазах водителей, ожидающих своей очереди в пробке. «У Центрального рынка из-за переполненной парковки люди бросают свои авто на остановке общественного транспорта», — поделился калининградец Тимофей.
В Калининграде за три года из бюджета выделят почти 250 миллионов на создание платных парковок.