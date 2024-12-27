«Романтик из команды Магеллана»: в Калининграде простились с известным океанологом Вадимом Пакой

Вот такой у него был категорический взгляд на нашу профессию. И вы знаете, я абсолютно с ним согласен. Я считаю, что все эти игры взрослых людей в большую науку — это просто неприлично и вредно для государства. Если заявился быть учёным, то изволь соответствовать. И надо быть беспощадным и к себе, и к окружающим, как он делал в своей жизни. Это очень важный принцип. Он иронично заявлял, что если делать, то по-большому. Все улыбались, но понимали, о чём он говорит.