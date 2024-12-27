«Романтик из команды Магеллана»: в Калининграде простились с известным океанологом Вадимом Пакой

В пятницу, 27 декабря, в Калининграде простились с известным учёным-океанологом Вадимом Пакой. Доктор физико-математических наук, профессор БФУ имени Канта и научный сотрудник института океанологии имени Ширшова РАН погиб во время пожара на улице Пролетарской 23 декабря.
Каким Вадима Тимофеевича запомнят коллеги, друзья и ученики, рассказывает Директор института Вадим Сивков.
Образ настоящего учёного.
Вадим Тимофеевич выделялся невероятной харизмой. Это настоящий учёный. Можно было не ходить в кино, в театр, где такие образы создаются. Вот он — настоящий живой учёный, на которого хочется быть похожим, которого слушаешь, затаив дыхание.
Похоже, Вадим Тимофеевич всё-таки обладал каким-то свойством массового гипноза. Он мог обращать людей в свою веру. Даже если был неправ, все ему верили и готовы были следовать за ним.
Этот человек совершенно необычный: учёный с достижениями, заслугами, наградами. Наград, кстати, у него было немного. Он никогда к этому особо не стремился, никогда не пытался что-то выгадать, получить, договориться, как зачастую делают сильно награждённые учёные, которые много тратят времени на то, чтобы это получить.
Самое главное его преимущество, иногда переходящее в недостаток, в том, что его мало интересовала оценка окружающих, в том числе и руководителей. Самый строгий судья он был себе сам.
Вадим Тимофеевич ни под кого не подстраивался. Вот такая у него была психика, такая личность. Конечно, бывает трудно рядом с такими людьми — одарёнными и целеустремленными, для которых главный судья — он сам. Остальные должны сметать всё на своём пути и идти за ним.
Противник провинциальной науки.
Вадим Тимофеевич сумел сформулировать свой подход к науке, свои идеальные принципы, которым он старался следовать всю жизнь. Одну его фразу я запомнил на всю жизнь: «Нет ничего постыднее провинциальной науки. Хорошо звучит земский доктор, провинциальный учитель, но только не учёный. Если вы учёный, извольте быть мирового уровня, ничуть не меньше. Всё остальное — траты государственных денег и удовлетворение собственного эго, которое не имеет никакого смысла».
Вот такой у него был категорический взгляд на нашу профессию. И вы знаете, я абсолютно с ним согласен. Я считаю, что все эти игры взрослых людей в большую науку — это просто неприлично и вредно для государства. Если заявился быть учёным, то изволь соответствовать. И надо быть беспощадным и к себе, и к окружающим, как он делал в своей жизни. Это очень важный принцип. Он иронично заявлял, что если делать, то по-большому. Все улыбались, но понимали, о чём он говорит.
Расцвет океанологии.
Его молодость пришлась на золотой век отечественной и мировой океанологии — 60-е, 70-е, 80-е годы… Всё, что мы знаем сейчас об океане, мы узнали в основном за эти 30−40 лет. И он иногда сетовал, что все крупные открытия сделаны, что остаётся заниматься ловлей блох. Он говорил, что эпоха великих географических открытий в океане закончилась. Наступило время океанского или морского природопользования.
Он понимал, что по мере познания океана наука становилась всё более и более практико-ориентированной. А Вадим Тимофеевич был из категории тех романтиков, первооткрывателей. Он бы хорошо себя чувствовал в команде Магеллана или Колумба. Это было сродни ему по духу, вот из той плеяды человек был в наших рядах.
Обаяние эпохи.
Вадим Тимофеевич был очень живой, всесторонне развитый человек, спортсмен. Он мог нырнуть с одного борта судна, которое остановилось для работы в океане, без акваланга и долго не выныривать. Все начинают бегать, беспокоиться. Пропал, всё, спасать нужно. А он вылезал с другого борта, поднимался по трапу и «присоединялся к поискам».
Много историй про него можно вспомнить. В более юном возрасте он любил шалить. Раньше Институт океанологии находился рядом с прудом. И вот однажды Вадим Тимофеевич поймал там ужа, повесил себе на шею и пошёл знакомится с девушкой. Некоторые даже поговаривали, что змею он завязал узлом. Девушка подхода не оценила.
При этом, безусловно, он был учёным с прекрасным образованием. Физик, МГУ — это очень серьёзно, особенно в те годы. Это физики, которые против лириков, а те и другие, это дети оттепели, шестидесятники. Это всё очень в нём было замешано, и он пронёс через свою жизнь обаяние той эпохи.
Учил эмоциям.
Со студентами Вадим Тимофеевич был строг, безусловно. Я практически уверен, что он их не учил по конспектам, не учил ничего запоминать. Он учил их эмоциям, учил отношению к профессии. Он был таким же учителем для этих студентов, как и для меня.
Вадим Тимофеевич с ними наверняка тоже хулиганил, тоже говорил на общие темы, они его любили. Но дипломную работу с ним написать, наверное, было трудновато.
Ценил своих людей.
Я не помню, чтобы он особо кого-то лелеял. Но за тех людей, которые доказали свою ценность, он был готов отдать много. Он за них бился, он им платил в безденежье из своего кармана, чтобы люди не ушли в мелкие бизнесы, не уехали за границу. Вот таких нескольких людей я знаю, это исключительно талантливые ребята.
Он имел возможность получать гранты, участвовать в международных проектах, часто был представителем России во многих международных проектах, особенно связанных с затопленным химическим оружием в Балтийском море и в других регионах. У него были не только бюджетные средства, он создал такой молодёжный фонд и просто приплачивал ребятам. И тем самым удержал их в науке.
Он был директором института почти 30 лет. В самые тяжёлые времена! Сумел сделать так, чтобы нас не разогнали, а всё шло к этому, когда по полгода зарплаты не платили. Многие разбежались, кто в мелкие бизнесмены, кто-то на Запад уехал, где-то пристроился на третьих ролях.
Идеи будут развивать.
Вадим Тимофеевич всю жизнь занимался физикой океана и техникой океана. В последние годы даже больше техникой. Вы сами понимаете, насколько это важно, особенно сейчас, в условиях санкций, в условиях тяжелейшей геополитической ситуации, в условиях отмены русской культуры, а значит, и науки.
Конечно, надо делать своё. Вот он один из немногих, кто в отечественной океанологии этим занимался в последние годы. Какие-то приборы практически доведены до ума, у него патенты есть и сейчас пришло их время. Его идеи будут развиваться и в дальнейшем. Я надеюсь, что и зёрна новых идей, новых приборов в головах его сотрудников остались и они смогут их воплотить в жизнь.
Вадим Тимофеевич очень много занимался океанской турбулентностью. Позднее он оседлал очень популярную тему затопленного химического оружия в Балтийском море. Там он сумел себя проявить, стать авторитетом мирового уровня.
Он всегда старался широко смотреть на океан и всегда участвовал в дискуссиях. Не только слушал доклады и лекции по разным дисциплинам, но вступал в диалог, всегда активно задавал вопросы, пытался разобраться. Иногда ставил в тупик крупных учёных — биологов, геологов, химиков.
Вадим Тимофеевич был крайне интересен и полезен для представителей других направлений. Для кого-то он был неудобным человеком, очень своеобразным, своенравным, напористым, но у всех он вызывал исключительно симпатию и любовь.
В Калининграде такого плана людей, такого масштаба личности, наверное, на пальцах одной руки можно пересчитать. Хотя научных сотрудников сотни. В России максимум есть человек пять уровня понимания процессов в Балтийском море, как у Вадима Тимофеевича. Да и в Европе их пара-тройка десятков наберётся. Это реально учёный мирового уровня. Как это часто бывает, оценка его достижений придёт позднее.
Шёл на результат.
Меня как администратора он недолюбливал, потому что мне приходилось частенько его сдерживать и ставить в рамки во время исследований и изысканий. Помните, как у Ильфа и Петрова: «Когда Паниковский идёт на гуся — это опера!» Вот так же было, когда Вадим Тимофеевич шёл на результат.
Пока рано об этом говорить, но, я считаю, такой человек заслуживает, чтобы память о нём увековечили. У нас есть специальные люди в Музее Мирового океана, которые занимаются наследием. Я рассчитываю, что они не дадут пропасть этому имени, этому образу настоящего учёного-океанолога.