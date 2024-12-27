Авиакомпания AZAL сохранит рейсы в Петербург после крушения лайнера в Актау

Выжившие в катастрофе рассказали, что слышали несколько взрывов. На видео можно наблюдать, что в хвостовой части Embraer 190 имеется множество отверстий. Причина их возникновения пока не установлена. Изначально предполагалось, что самолет AZAL столкнулся со стаей птиц.