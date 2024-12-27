Авиакомпания AZAL сохранит рейсы в Петербург после крушения лайнера в Актау

Тем не менее, со следующего дня будут приостановлены полеты в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Махачкалу, Грозный и Минеральные воды.
«Решение принято по согласованию с Государственным управлением гражданской авиации Азербайджана и основано на предварительных результатах расследования крушения самолета Embraer 190», — говорится в сообщении.
Уточняется, что лайнер потерпел крушение «вследствие физического и технического внешнего вмешательства». В связи с данными фактами перевозчик решил учесть потенциальные риски для безопасности полетов. Ограничения будут действовать до завершения расследования обстоятельств трагедии.
Пассажирам, которые не смогут воспользоваться услугами AZAL в связи с вышеуказанными обстоятельствами, пообещали вернуть деньги за купленные билеты.
Ранее «Ъ» сообщал, что авиакатастрофа в Актау случилась 25 декабря. Лайнер «Азербайджанских авиалинии» выполнял рейс Баку — Грозный. Его перенаправили в Махачкалу из-за тумана, оттуда самолет вылетел в казахстанский Актау в связи с нештатной ситуацией. На борту находились 67 человек, 38 из них погибли.
Выжившие в катастрофе рассказали, что слышали несколько взрывов. На видео можно наблюдать, что в хвостовой части Embraer 190 имеется множество отверстий. Причина их возникновения пока не установлена. Изначально предполагалось, что самолет AZAL столкнулся со стаей птиц.