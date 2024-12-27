На основе производимого Росатомом радия-223 зарегистрирован радиофармпрепарат

«Ракурс» — препарат двойного действия. Во-первых, он уничтожает метастазы в костях, давая возможность человеку с диагнозом «рак предстательной железы» продлить жизнь на фоне заболевания. Препарат селективно накапливается в костях, включая костные метастазы. Результатом такого лечения становится высоколокализованный противоопухолевый эффект. Во-вторых, радий-223 воздействует на болевой синдром и дает возможность отказаться от применения обезболивающей лекарственной терапии, что значительно повышает качество жизни пациента. Препарат имеет большие перспективы для расширения показаний при лечении метастатического поражения костей при других локализациях опухолевого процесса.