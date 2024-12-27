На основе производимого Росатомом радия-223 зарегистрирован радиофармпрепарат

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА РФ) получило регистрационное удостоверение на импортозамещающий радиофармпрепарат «Ракурс (223Ra)», который изготавливается на основе производимого Росатомом радия-223. Как отмечает пресс-служба госкорпорации, регистрация препарата позволит снизить логистические задержки и увеличить доступность данной методики лечения для граждан России.
Препарат применяется для радионуклидной терапии у пациентов с кастрационно-резистентным раком предстательной железы с метастатическим поражением костей. Инновационный продукт был разработан на базе Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии (ФНКЦРиО) ФМБА России в Димитровграде при активном участии специалистов Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР, входит в научный дивизион Росатома). Препарат разработан на основе отечественного сырья.
«Ракурс» — препарат двойного действия. Во-первых, он уничтожает метастазы в костях, давая возможность человеку с диагнозом «рак предстательной железы» продлить жизнь на фоне заболевания. Препарат селективно накапливается в костях, включая костные метастазы. Результатом такого лечения становится высоколокализованный противоопухолевый эффект. Во-вторых, радий-223 воздействует на болевой синдром и дает возможность отказаться от применения обезболивающей лекарственной терапии, что значительно повышает качество жизни пациента. Препарат имеет большие перспективы для расширения показаний при лечении метастатического поражения костей при других локализациях опухолевого процесса.