Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Новгороде открыли третий православный детсад

Третий православный детский сад открыли в Нижнем Новгороде. Новое здание на улице Снежной, 35 освятил митрополит нижегородский и арзамасский Георгий, рассказали в мэрии.

Источник: мэрия Нижнего Новгорода

Детский сад назван в честь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Дошкольное учреждение рассчитано на семь групп и 150 воспитанников. Образовательная программа в будет реализовываться в соответствии с государственным образовательным стандартом и с учетом стандартов православного компонента.

Сейчас идет набор воспитанников и формируется коллектив учреждения. Попасть в детсад можно через общую городскую очередь.

Замгубернатора Андрей Чечерин рассказал, что здание детского сада отремонтировали при поддержке правительства Нижегородской области.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», власти области хотят расширить в регионе сеть православных гимназий.