В Нижнем Новгороде открыли третий православный детсад

Детский сад назван в честь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Дошкольное учреждение рассчитано на семь групп и 150 воспитанников. Образовательная программа в будет реализовываться в соответствии с государственным образовательным стандартом и с учетом стандартов православного компонента.