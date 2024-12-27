В Нижнем Новгороде открыли третий православный детсад

Детский сад назван в честь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Дошкольное учреждение рассчитано на семь групп и 150 воспитанников. Образовательная программа в будет реализовываться в соответствии с государственным образовательным стандартом и с учетом стандартов православного компонента.
Сейчас идет набор воспитанников и формируется коллектив учреждения. Попасть в детсад можно через общую городскую очередь.
Замгубернатора Андрей Чечерин рассказал, что здание детского сада отремонтировали при поддержке правительства Нижегородской области.
Как ранее писал «Ъ-Приволжье», власти области хотят расширить в регионе сеть православных гимназий.