Какой будет погода в Казахстане 28 декабря

В Жамбылской области без осадков. На юге, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный 9−14, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, на севере, в горных районах области 14 мороза, днем 2 мороза-3 тепла, на севере, в горных районах области 6 мороза.