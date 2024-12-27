Какой будет погода в Казахстане 28 декабря

АЛМАТЫ, 27 дек — Sputnik. На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов прогнозируется снег, метель, в западных регионах — осадки в виде дождя и снега.
Под влиянием отрога антициклона окажутся южные, юго-восточные регионы страны, ожидается погода без осадков. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра.
В Абайской области ночью на западе, севере снег, метель, днем снег, метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на востоке области 18−23 мороза, днем 3−8, на востоке области 12 мороза.
В Акмолинской области ночью снег, метель, днем на юге, востоке области снег, метель. Ветер юго-западный, западный 9- 14, ночью порывы 15−20 м/с, на юге, востоке области временами 25 м/с, днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 6−11, днем 2−7 мороза.
В Актюбинской области ночью на севере, востоке области небольшой снег, на дорогах гололедица. На севере, западе, юге области туман. Ветер западный с переходом на юго-восточный 7−12, ночью на северо- востоке области порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, на юге области 10, днем 0−5 мороза.
В Алматинской области без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 13−18 мороза, днем 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 3−8 мороза.
В Атырауской области днем на западе, севере области осадки, на юге области небольшие осадки (снег, дождь). Гололед. На севере, юге, востоке области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 1−6, на востоке области 9 мороза, днем 3 мороза-2 тепла.
В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке области снег, метель, днем снег, метель, на западе, севере, востоке области сильный снег. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14 м/с, на западе, севере, востоке области 15−20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на севере, востоке области 20−25 мороза, днем 4−9, на севере, востоке области 13 мороза.
В Жамбылской области без осадков. На юге, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный 9−14, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, на севере, в горных районах области 14 мороза, днем 2 мороза-3 тепла, на севере, в горных районах области 6 мороза.
В Жетысуской области без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 6−11, в центре, горных районах области 16−21 мороза, днем 2 мороза- 3 тепла, на севере, в горных районах области 7- 12 мороза.
В Западно-Казахстанской области днем на западе, юге области осадки (дождь, снег). На западе, юге, севере области туман, гололед. Ветер юго-западный, южный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 1−6, на востоке области 9 мороза, днем 3 мороза-2 тепла.
В Карагандинской области на западе, севере области снег, на востоке области небольшой снег, низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный 9−14, на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с.
В Костанайской области на севере, востоке, юго-востоке области снег, низовая метель. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный, западный 9−14, на севере, востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, днем 1−6 мороза.
В Кызылординской области без осадков. В центре, на севере, юге области туман. Ветер северо-восточный, восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на западе области 7 мороза, днем 4 мороза-1 тепла, на юге области 4 тепла..
В Мангистауской области днем на западе, юге, в центре области осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, на северо-востоке области 8 мороза, днем 2−7 тепла.
В Павлодарской области снег. На западе, юге, востоке области низовая метель. Ветер юго-западный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 6−11, днем 1−6 мороза..
В Северо-Казахстанской области ночью снег, метель. Ветер западный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, днем 2−7 мороза..
В Туркестанской области без осадков. На юге, западе, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго- восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на севере, в горных районах области 13 мороза, днем 3−8 тепла, на севере, в горных районах области 2 мороза.
В Улытауской области днем на востоке области небольшой снег. На севере, востоке области туман. Ветер юго- западный 9−14, ночью на севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на востоке области 15, днем 4−9 мороза.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный, западный 9−14, ночью и утром порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−10, днем 4−6 мороза.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 2−4 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 5−7 тепла.