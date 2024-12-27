Названы сроки обязательной регистрации собак в Татарстане

Сам процесс включает в себя маркирование животного — в его тело введут электронное устройство, содержащее уникальный цифровой либо буквенно-цифровой идентификационный номер. Сведения о питомце и его владельце будут внесены в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии — эта процедура проводится безвозмездно. Установка чипа же оплачивается владельцем.