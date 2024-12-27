Пинчанка ушла из дома, а через пару дней ее тело нашли в реке

В Пинске в реке утонула местная жительница. Подробности рассказали в телеграм-канале «ОСВОД Беларуси».
Так, 26 декабря очевидец увидел на поверхности воды в реке Пина тело утопленницы. Выяснилось, что утонувшая — местная жительница 1962 года рождения.
Тело утонувшей было в трех метрах от берега, а глубина в месте утопления составляла 0,8 метра.
Выяснилось, что еще 23 декабря женщина ушла из дома в неизвестном направлении. Ее искали, но безуспешно.
По факту утопления пинчанки назначена судебно-медицинская экспертиза.
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