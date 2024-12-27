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Пинчанка ушла из дома, а через пару дней ее тело нашли в реке

Жительница Пинска ушла из дома и утонула в реке.

Источник: Комсомольская правда

В Пинске в реке утонула местная жительница. Подробности рассказали в телеграм-канале «ОСВОД Беларуси».

Так, 26 декабря очевидец увидел на поверхности воды в реке Пина тело утопленницы. Выяснилось, что утонувшая — местная жительница 1962 года рождения.

Тело утонувшей было в трех метрах от берега, а глубина в месте утопления составляла 0,8 метра.

Выяснилось, что еще 23 декабря женщина ушла из дома в неизвестном направлении. Ее искали, но безуспешно.

По факту утопления пинчанки назначена судебно-медицинская экспертиза.

Также в Минске 14-летний школьник вскрывал и крушил иномарки с друзьями и пойдет под суд.

Также под Мозырем пенсионерка погибла под колесами автобуса, который обгонял трактор.