Военный госпиталь в Ростове с подарками посетили депутаты донского парламента

Пациенты 1602-го военного клинического госпиталя в Ростове-на-Дону приняли подарки от донского парламента. Их лично от имени всего депутатского корпуса передал председатель Законодательного собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ищенко.
Парламентарии поздравили военнослужащих, находящихся на лечении в госпитале, с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством.
Стоит отметить, что депутаты Заксобрания активно взаимодействуют с окружным военным клиническим госпиталем с самого начала СВО. Благодаря помощи донских парламентариев для медучреждения было закуплено различное оборудование, проведен ремонт в хирургическом корпусе приемного отделения и обустроен кинозал.
— Наши бойцы, защитники, участники специальной военной операции должны быть окружены заботой. Все пожелания и просьбы, которые адресует нам руководство госпиталя, мы выполняем, — заметил Александр Ищенко.
Депутаты донского парламента и волонтеры «Молодой Гвардии» передали бойцам оригинальные подарки — рюкзаки, наполненными всем необходимым для комфортного пребывания в госпитале. Также глава Заксобрания вручил медикам госпиталя 100 билетов в Ростовский государственный музыкальный театр на новогодний спектакль.