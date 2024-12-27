Военный госпиталь в Ростове с подарками посетили депутаты донского парламента

Стоит отметить, что депутаты Заксобрания активно взаимодействуют с окружным военным клиническим госпиталем с самого начала СВО. Благодаря помощи донских парламентариев для медучреждения было закуплено различное оборудование, проведен ремонт в хирургическом корпусе приемного отделения и обустроен кинозал.