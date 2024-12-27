В Нью-Йорке 18-летний белорус сенсационно выиграл у лучшего шахматиста мира

В федерации сказали, что Лазавик смог обыграть Карлсена в пятом туре. При этом после первого игрового дня у белорусов было по 3,5 очка из пяти. Норвежец после молодому белорусу признался, что расстроился, но и отметил, что, действительно, соперник играл лучше его и победа заслуженная.