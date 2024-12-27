В Нью-Йорке 18-летний белорус сенсационно выиграл у лучшего шахматиста мира

На чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке 18-летний белорус сенсационно выиграл у лучшего шахматиста всех времен. Подробнее рассказали в Белорусской федерации шахмат.
Один из представителей Беларуси на чемпионате — гроссмейстер Денис Лазавик, которому удалось обыграть прошлогоднего чемпиона мира по рапиду и блицу норвежца Магнуса Карлсена.
В федерации сказали, что Лазавик смог обыграть Карлсена в пятом туре. При этом после первого игрового дня у белорусов было по 3,5 очка из пяти. Норвежец после молодому белорусу признался, что расстроился, но и отметил, что, действительно, соперник играл лучше его и победа заслуженная.
— Я кое-что упустил из виду, поэтому завтра мне придется попробовать еще раз, — прокомментировал Карлсен.
К слову, в сентябре 2024-го Магнуса Карлсена Международная шахматная федерация признала лучшим гроссмейстером всех времен. Норвежец владел шахматной короной с 2013 по 2023 годы и провел четыре успешных защиты титула. От пятой короны он отказался и титул перешел к китайцу Дин Лижэню.
Белорус Лазавик в 2023-м попал в восьмерку лучших шахматистов мира, завоевав право принять участие в соревнованиях Champions Chess Tour в канадском Торонто, где также играл против Карлсена. Тогда шахматист победить норвежца не смог.
Напомним, чемпионат мира по рапиду и блицу будет проходить в Нью-Йорке с 25 по 31 декабря. Участвуют в открытом турнире 184 шахматиста из 65 стран, в женских соревнованиях — 115 участниц. Беларусь представляют Денис Лазавик и Максим Царук. Общий призовой фонд турнира — один миллион долларов.
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