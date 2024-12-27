Норвежский судовладелец: моряков с Ursa Major должно было забрать другое судно

Судно Oslo Carrier 3 не принимало на борт моряков с Ursa Major, так как получило соответствующий приказ от испанской спасательной службы, а жизням россиян на тот момент ничего не угрожало, заявил судовладелец Bulkship Management. Более того, весь экипаж норвежского судна был русским, включая капитана. Однако российская «Оборонлогистика» обвинила норвежское судно в отказе спасать их экипаж. В Кремле назвали произошедшее «вопиющим случаем», а в Совфеде — «элементарной человеческой подлостью».