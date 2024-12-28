Как работает МФЦ в новогодние праздники в 2024—2025 году

В связи с официальными праздничными выходными, которые продлятся до 8 января включительно, в России изменится график работы центров госуслуг. К нормальному режиму МФЦ вернутся только 9 января 2025 года. О том, как будет осуществляться работа центров «Мои Документы» в новогодние праздники и какие услуги смогут получить заявители, расскажем ниже по тексту.
Будут ли работать центры МФЦ в новогодние праздники
30 декабря — последний полный рабочий день большинства МФЦ в 2024 году, когда посетители смогут получить полный спектр услуг, обратившись в свое отделение. С 31 декабря изменится время работы центров, а также предоставляемый перечень услуг. К нормальному графику работы офисы «Мои Документы» вернутся 9 января 2025 года.
График работы отделений МФЦ в новогодние праздники в Москве
В 2025 году столичные районные МФЦ прекратят прием заявителей во всех отделениях 1 и 7 января. В остальные праздничные дни по расписанию, указанному на портале города, будет работать 11 дежурных центров.
Перед посещением центра госуслуг рекомендуем предварительно ознакомиться с работой вашего отделения на портале города.
В таблице делимся графиком работы дежурных офисов МФЦ на время новогодних праздников в Москве.
|Дата
|Режим работы
|31 декабря 2024 года
|08.00 – 18.00
|1, 7 января 2025 года
|выходные дни
|2, 8 января 2025 года
|11.00 – 16.00
|3-6 января 2025 года
|10.00 – 19.00
Режим работы региональных отделений МФЦ на Новый год
В канун Нового года обратиться в «Мои Документы» в Москве можно с 08:00 до 18:00, в Подмосковье и в Санкт-Петербурге — до 14:00. Однако не все центры госуслуг будут предоставлять привычные услуги. Известно, что дежурные офисы будут отвечать исключительно на срочные заявления вроде регистрации рождения и смерти.
В Подмосковье центры госуслуг, согласно сайту правительства Московской области, не будут работать 1, 3, 5 и 7 января. В остальные праздничные дни по обычному графику можно обратиться в дежурные офисы МФЦ для получения услуги по регистрации смерти и оформлению захоронений.
В культурной столице России центры госуслуг прекратят работу с 1 по 8 января включительно. Прием заявителей будет возобновлен 9 января. Узнать режим работы своего отделения можно на официальном сайте в разделе «Офисы МФЦ».
В большинстве других городов России офисы «Мои Документы» будут закрыты на праздники. В Красноярске с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 все центры перестанут работать, а на Кубани обслуживание заявителей прекратится с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.
В Курске работа офисов МФЦ будет приостановлена на период с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. В Новочебоксарске, Челябинске, Тюмени, Воронеже и Екатеринбурге с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года МФЦ работать не будут.
В Краснодаре 29 декабря будет работать только МФЦ на улице Уральской по графику 10:00 до 21:00, после все отделения будут закрыты до 8 января 2025 года включительно.
Подчеркнем, что во всех региональных центрах «Мои Документы» в предпраздничные дни часы работы могут быть сокращены по решению местных властей. Поэтому перед посещением МФЦ в период с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно рекомендуем предварительно ознакомиться с информацией о графике работы и предоставлении услуг, указанной на официальном сайте вашего города.
Какие услуги можно получить в МФЦ в новогодние праздники
Во время новогодних праздников дежурные центры МФЦ в некоторых регионах России продолжат оказывать срочные услуги. К нормальной работе офисы «Мои Документы» вернутся лишь 9 ноября. Делимся примерным списком услуг, которые могут быть оказаны в праздничные дни.
- Регистрация рождения ребенка.
- Регистрация смерти.
- Оформление заказа на осуществление захоронения.
- Оформление социальной карты.
- Предоставление доступа к государственной системе идентификации ЕСИА и «Личному кабинету» на порталах госуслуг.
- Выдача бумажного сертификата с QR-кодом.
- Проведение экспресс-теста на COVID-19.
- Проведение вакцинации от коронавируса.