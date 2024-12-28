Как работает МФЦ в новогодние праздники в 2024—2025 году

В канун Нового года обратиться в «Мои Документы» в Москве можно с 08:00 до 18:00, в Подмосковье и в Санкт-Петербурге — до 14:00. Однако не все центры госуслуг будут предоставлять привычные услуги. Известно, что дежурные офисы будут отвечать исключительно на срочные заявления вроде регистрации рождения и смерти.