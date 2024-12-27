Ростовчане со страстным характером не смогут разбогатеть

По словам специалиста, люди, которые подвержены сильным эмоциям, зачастую совершают серьезные ошибки, которые приводят их «к краху в бизнесе и собственной личной жизни». Когда человек подвергается эмоциям, то он не может справиться с ними и совершает импульсивные поступки.