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Ростовчане со страстным характером не смогут разбогатеть

Психолог Миллер связала финансовый успех с эмоциональным интеллектом.

Источник: Комсомольская правда

Психолог объяснила россиянам, как страстный характер мешает разбогатеть. Об этом сообщили в Инфо24 со ссылкой на психолога Александру Миллер.

По словам специалиста, люди, которые подвержены сильным эмоциям, зачастую совершают серьезные ошибки, которые приводят их «к краху в бизнесе и собственной личной жизни». Когда человек подвергается эмоциям, то он не может справиться с ними и совершает импульсивные поступки.

— На волне этих эмоций люди порывают различные связи, что приводит к краху бизнеса и краху собственной личной жизни, — объяснила психолог.