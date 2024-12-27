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Международный выставочный центр откроется в Минске 28 декабря выставкой «Моя Беларусь», куда будет ходить автобус

Выставка «Моя Беларусь» откроет новый выставочный центр, куда пустят автобусы.

Источник: Комсомольская правда

С выставки «Моя Беларусь», которая откроется с 28 декабря, начнет работу Международный выставочный центр в Минске, передает БелТА.

Выставка достижений «Моя Беларусь» откроется для посетителей в 13.00 часов, на ней будет демонстрировать достижения суверенной Беларуси за 30 лет.

— Оборудованы интересные локации с активностями, фотозоны, — рассказала замдиректора по выставочной деятельности Национального выставочного центра «БелЭкспо» Виктория Агафонова.

Экспозиция «Моя Беларусь» займет свыше 30 тысяч квадратных метров площади. Она будет включать выставочные экспозиции в павильоне и на улице, фуд-корт, зону культурных мероприятий, различные локации под общим названием «Моя Беларусь — место силы».

Напомним, строить международный выставочный центр начали в 2022-м, его общая площадь — 37 тысяч квадратных метров. Центр состоит из двух больших залов размером 6 и 8,6 тысячи «квадратов» соответственно, высота потолков 14 метров позволит проводить в комплексе масштабные мероприятия.

Чтобы посетить Международный выставочный центр обеспечили удобный подъезд со стороны внутреннего кольца МКАД, в 2025-м будет завершено строительство развязки на внешнем кольце. На стоянке предусмотрено 2,2 тысячи парковочных мест. Но также запланирована организация транспортного сообщения с городом.

Выставка будет работать в течение нескольких недель, к центру пустят специальные автобусы, которые будут курсировать от нескольких станций метро.

Так, автобус № 912Э будет ехать от станции метро «Академия наук», автобус № 962Э — от станции метро «Пушкинская», постоянный маршрут № 26д будет следовать до остановки «Улица Александра Воинова».

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Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал белорусским школьникам, почему надо учиться. Также белорусский лидер высказался о предвыборной «вакханалии».