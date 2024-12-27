Международный выставочный центр откроется в Минске 28 декабря выставкой «Моя Беларусь», куда будет ходить автобус

Чтобы посетить Международный выставочный центр обеспечили удобный подъезд со стороны внутреннего кольца МКАД, в 2025-м будет завершено строительство развязки на внешнем кольце. На стоянке предусмотрено 2,2 тысячи парковочных мест. Но также запланирована организация транспортного сообщения с городом.