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В Уфе 31 декабря и 1 января перекроют проезд у Советской площади

Ограничения вводятся из-за фестиваля «Терра Зима».

Источник: Комсомольская правда

На время проведения фестиваля «Терра Зима» в Уфе будет перекрываться проезд к Советской площади по улице Пушкина. Об этом предупредили в столичной администрации. Напомним, празднование Нового года запланировано на 31 декабря и 1 января.

— Общественный транспорт пустят в обход этого отрезка, — уточнили в мэрии.

В администрации попросили заранее планировать свой маршрут.

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