В Уфе 31 декабря и 1 января перекроют проезд у Советской площади

На время проведения фестиваля «Терра Зима» в Уфе будет перекрываться проезд к Советской площади по улице Пушкина. Об этом предупредили в столичной администрации. Напомним, празднование Нового года запланировано на 31 декабря и 1 января.
— Общественный транспорт пустят в обход этого отрезка, — уточнили в мэрии.
В администрации попросили заранее планировать свой маршрут.
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