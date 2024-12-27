Врио губернатора Ростовской области обсудил проблемы Суворовского. Об этом Юрий Слюсарь сообщил на своей странице в социальной сети 27 декабря.
— Есть проблемы с транспортным сообщением, в поликлинике не хватает узких специалистов, а школы, хоть сейчас и строятся две новые, пока перегружены. Эти вопросы вижу и в ваших комментариях. Их нужно решать, не откладывая в долгий ящик, — поделился врио губернатора донского региона.
Юрий Слюсарь отметил, что в феврале вновь посетит микрорайон. Он планирует тщательно ознакомиться с инфраструктурой Суворовского.
— Жду на встрече главу администрации города с докладом о проблемах и вариантах их решения, — давил врио губернатора.