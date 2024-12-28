Кроссворд на 28 декабря 2024

Проверьте, насколько хорошо вы их помните: все вопросы — цитаты из популярных кинолент.
Другие события 28 декабря читайте в материале.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.
Международный день кино отмечают 28 декабря. По этому случаю ежедневный кроссворд посвятили самым популярным советским фильмам, которые смотрела вся страна.
Проверьте, насколько хорошо вы их помните: все вопросы — цитаты из популярных кинолент.
Другие события 28 декабря читайте в материале.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.