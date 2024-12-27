Тарифы «Белпочты» повысятся с 1 января 2025 года

Так, в 2025-м в Беларуси подорожают почтовые услуги. Например, вырастет тариф на пересылку отправлений «1 класс» с 1,86 до 2,04 белорусского рубля (при массе отправления до 100 граммов). Подорожает также услуга «Оплаченная пересылка»: с 3,3 до 3,5 белорусского рубля (для мелких пакетов с учетом НДС).