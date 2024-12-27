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Тарифы «Белпочты» повысятся с 1 января 2025 года

«Белпочта» меняет тарифы с 1 января 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

«Белпочта» сообщила об установлении новых тарифов с 1 января 2024 года.

Так, в 2025-м в Беларуси подорожают почтовые услуги. Например, вырастет тариф на пересылку отправлений «1 класс» с 1,86 до 2,04 белорусского рубля (при массе отправления до 100 граммов). Подорожает также услуга «Оплаченная пересылка»: с 3,3 до 3,5 белорусского рубля (для мелких пакетов с учетом НДС).

В «Белпочте» уточнили, что тарифы на пересылку простого письма, внутренних посылок с онлайн-оформлением или отправлений e-commerce останутся в новом году прежними.

Подробнее новые тарифы можно узнать на сайте предприятия.

Между тем Международный выставочный центр откроется в Минске 28 декабря выставкой «Моя Беларусь», куда будет ходить автобус.

Тем временем милиция сказала о штрафе до 400 рублей в Беларуси за фейерверки и пиротехнику.