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«Вырубили лес и продолжают разминирование». В Литве вблизи Беларуси ведут срочное строительство военного городка для немецких солдат

Литва начинает досрочно строить военный городок для Бундесвера вблизи Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Литва на границе с Беларусью досрочно начала подготовку к строительству военного городка для Бундесвера, пишет БелТА.

Сообщается, что в рамках подготовки к строительству военного городка для немецких солдат уже вырубили лес и продолжают разминирование. Ранее Минобороны Литвы информировало о планах в марте 2025-го выровнять рельеф и удалить непригодный грунт на полигоне.

Строительством военного городка будет заниматься литовская компания Eikos statyba. В компании уже подсчитали, что на площади в 39 гектаров будет нужно переместить свыше 250 тысяч кубометров грунта. После чего запланирован монтаж наружных инженерных сетей, а потом будет забита и первая свая Руднинкайского военного городка. Военный объект планируют построить к 2027 году.

Напомним, что о решении литовских властей построить военный городок для солдат Бундесвера на полигоне Руднинкай, вблизи Беларуси, стало известно в августе 2024-го. Общая его площадь будет составлять 170 гектаров.

Еще мы писали, что президент соседней с Беларусью Литвы увеличивает расходы на оборону до 5,5% ВВП.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал белорусским школьникам, почему надо учиться. Также белорусский лидер высказался о предвыборной «вакханалии».