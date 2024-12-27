«Вырубили лес и продолжают разминирование». В Литве вблизи Беларуси ведут срочное строительство военного городка для немецких солдат

Литва на границе с Беларусью досрочно начала подготовку к строительству военного городка для Бундесвера, пишет БелТА.
Сообщается, что в рамках подготовки к строительству военного городка для немецких солдат уже вырубили лес и продолжают разминирование. Ранее Минобороны Литвы информировало о планах в марте 2025-го выровнять рельеф и удалить непригодный грунт на полигоне.
Строительством военного городка будет заниматься литовская компания Eikos statyba. В компании уже подсчитали, что на площади в 39 гектаров будет нужно переместить свыше 250 тысяч кубометров грунта. После чего запланирован монтаж наружных инженерных сетей, а потом будет забита и первая свая Руднинкайского военного городка. Военный объект планируют построить к 2027 году.
Напомним, что о решении литовских властей построить военный городок для солдат Бундесвера на полигоне Руднинкай, вблизи Беларуси, стало известно в августе 2024-го. Общая его площадь будет составлять 170 гектаров.
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