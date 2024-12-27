«Вырубили лес и продолжают разминирование». В Литве вблизи Беларуси ведут срочное строительство военного городка для немецких солдат

Строительством военного городка будет заниматься литовская компания Eikos statyba. В компании уже подсчитали, что на площади в 39 гектаров будет нужно переместить свыше 250 тысяч кубометров грунта. После чего запланирован монтаж наружных инженерных сетей, а потом будет забита и первая свая Руднинкайского военного городка. Военный объект планируют построить к 2027 году.