В Великом Новгороде создают прибор ранней диагностики сердечных заболеваний

«Разрабатываемый магнитокардиометр будет состоять из высокочувствительного магнитоэлектрического датчика размером с бусину — примерно пять на пять квадратных миллиметров, а также схемы обработки и передачи сигнала на монитор доктору в виде магнитокардиограммы. Для этого датчик будет устанавливаться на грудину пациента в область сердца и предоставлять непосредственные замеры. Прибор будет способен улавливать даже самые слабые амплитуды сердечных колебаний за счет новой технологии», — сказал он.