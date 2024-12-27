В Великом Новгороде создают прибор ранней диагностики сердечных заболеваний

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого разрабатывают новый уникальный прибор для ранней диагностики сердечных заболеваний. В отличие от существующих СКВИД-систем, которые используются в магнитокардиографии и занимают целую комнату, разрабатываемое устройство может быть установлено на тело пациента и передавать полученные данные по wi-fi, сообщил ТАСС научный руководитель проекта и лаборатории микро- и нанотехнологий ИНТЦ «Валдай» НовГУ Мирза Бичурин.
«Разрабатываемый магнитокардиометр будет состоять из высокочувствительного магнитоэлектрического датчика размером с бусину — примерно пять на пять квадратных миллиметров, а также схемы обработки и передачи сигнала на монитор доктору в виде магнитокардиограммы. Для этого датчик будет устанавливаться на грудину пациента в область сердца и предоставлять непосредственные замеры. Прибор будет способен улавливать даже самые слабые амплитуды сердечных колебаний за счет новой технологии», — сказал он.
Проект новгородских ученых направлен на создание такого магнитокардиометра, который будет измерять мизерные значения магнитного поля, а также на фиксировать данный сигнал при низкой частоте — менее 1 Гц. «Первую задачу мы решим с помощью использования эффекта магнитоакустического резонанса. Вторая задача будет решена с помощью схемного блока. Для этого планируется применение смесителя сигналов, выделение низкочастотного полезного сигнала, дальнейшее его усиление и передача по Wi-Fi», — добавил Бичурин.
Уникальность разработки.
По словам Бичурина, сейчас низкочастотные колебания сердца измеряются с помощью СКВИД-систем — громоздкой аппаратуры, которая работает при температурах жидкого гелия. Однако такое оборудование дорого стоит и требует больших затрат на техобслуживание. Поэтому оно есть не во всех странах и функционирует в основном на базе серьезных научно-медицинских центров.
«Сегодня в мире сделано много магнитоэлектрических датчиков, которые измеряют магнитные поля в широком спектре — от минимальных до максимальных значений. Но добиться высокочувствительных измерений в компактных размерах пока не удавалось никому», — добавил он.
Как отметили разработчики, такая магнитокардиограма вместе с электрокардиограммой дадут полную картину состояния сердца человека. Благодаря этому можно будет выявлять сердечно-сосудистые заболевания пациента на ранних стадиях. Кроме применения в биомедицине, новое устройство сможет эффективно использоваться в науке, технике, геодезии и других областях, где нужны точные измерения малых или сверхмалых значений физических величин: давления, силы тока, магнитного поля и других.
Окончательный этап разработки намечен на 2026 год, после чего запланированы начало внедрения в региональные медучреждения и тандемная работа с врачами для усовершенствования устройства. Все работы проводятся за счет средств гранта Российского научного фонда в размере семи млн рублей, которые команда разработчиков выиграла на региональном этапе в 2024 году (на три года реализации).