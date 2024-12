Певца Шарлота приговорили к 5,5 года колонии-поселения за реабилитацию нацизма

Шарлот основал свою группу The Way of Pioneers, еще будучи подростком. Он начал выкладывать в соцсети каверы на популярные песни. В 2019 году Шарлот принял участие в шоу «Песни на ТНТ» и выпустил свой самый популярный трек «Щека к щеке». Музыкант написал саундтрек к сериалу «Трудные подростки», а затем и сам снялся в сериале «1703».