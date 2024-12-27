Певца Шарлота приговорили к 5,5 года колонии-поселения за реабилитацию нацизма

«От сердца я приношу свои искренние извинения перед всеми за то, что снял и опубликовал провокационные видеоролики на своем профиле в Instagram. А именно: поджег паспорт, оскорбил патриарха всея Руси Кирилла и некоторых других высокопоставленных граждан Российской Федерации. А также за насмешливое и необдуманное отношение по теме специальной военной операции», — зачитал он.