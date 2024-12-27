Аэропорт Домодедово усилил меры безопасности перед новогодними праздникам

Ранее сообщалось, что городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме с 29 декабря по 8 января. Ответственные сотрудники, а также специалисты по ремонту и техническому обслуживанию будут находиться на рабочих местах круглосуточно. Все организации, входящие в состав комплекса городского хозяйства, обеспечат непрерывное функционирование систем жизнеобеспечения столицы.