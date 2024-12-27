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В Ростове-на-Дону создают юрлица для управления школами в Левобережном и Суворовском

Власти Ростова приняли постановление о создании юридических лиц, которые будут управлять двумя строящимися школами.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова создают юрлица для управления школами в Суворовском и Левобережном. Об этом 27 декабря на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, администрация города решила создать юридические лица, которые будут управлять двумя строящимися школами в микрорайонах Левобережном и Суворовском. Отметим, что свои двери учебные заведения откроют для ребят с 1 сентября следующего года.

В микрорайоне Суворовском школа рассчитана на 1,2 тысячи учеников, а в Левобережном — на 1,1 тысячи мест. В первой школе упор сделают на гуманитарные науки, а во втором микрорайоне приоритет отдадут естественно-научным дисциплинам.