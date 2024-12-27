В Ростовской области в здании ТЦ неизвестный запустил фейерверк. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях 27 декабря. Инцидент произошел в одном из торговых центров города Шахты.
На кадрах, которые опубликовали очевидцы, видно, как в магазине между стеллажами разрывается салют. По словам свидетелей, в результате фейерверка загорелся стеллаж с вещами. К счастью, сотрудники магазина успели вовремя среагировать и потушить огонь.
На место ЧП вызвали правоохранительные органы. Дальнейшая информация уточняется.