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В Ростовской области в здании ТЦ неизвестный запустил фейерверк

В Шахтах неизвестный запустил фейерверк в местном торговом центре.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в здании ТЦ неизвестный запустил фейерверк. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях 27 декабря. Инцидент произошел в одном из торговых центров города Шахты.

На кадрах, которые опубликовали очевидцы, видно, как в магазине между стеллажами разрывается салют. По словам свидетелей, в результате фейерверка загорелся стеллаж с вещами. К счастью, сотрудники магазина успели вовремя среагировать и потушить огонь.

На место ЧП вызвали правоохранительные органы. Дальнейшая информация уточняется.