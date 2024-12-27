Метр до батареи: как правильно установить новогоднюю елку — советы МЧС

«Я напомню всем, что срок эксплуатации электрических гирлянд — в среднем около пяти лет. Но мы ее обычно свернули, в коробочку положили, потом развернули, и сколько лет этой гирлянде, мы уже не знаем. Поэтому надо обязательно обращать внимание на целостность всех соединений. Ни в коем случае нельзя оставлять ее включенной на ночь, и ни в коем случае не оставлять без присмотра», — рассказал он.