Метр до батареи: как правильно установить новогоднюю елку — советы МЧС

«Я напомню всем, что срок эксплуатации электрических гирлянд — в среднем около пяти лет. Но мы ее обычно свернули, в коробочку положили, потом развернули, и сколько лет этой гирлянде, мы уже не знаем. Поэтому надо обязательно обращать внимание на целостность всех соединений. Ни в коем случае нельзя оставлять ее включенной на ночь, и ни в коем случае не оставлять без присмотра», — рассказал он.
Елка не должна загромождать проходы к путям эвакуации, напомнил Игорь Скуртул. В первую очередь это касается новогодних красавиц, установленных в общественных местах. В случае возгорания следует незамедлительно обесточить гирлянды.
«Первое, что мы должны сделать, это вызвать пожарную охрану по телефону 01 со стационарного телефона, 101 и 112 — с мобильного, это единая диспетчерская служба. Второе — по возможности эвакуировать всех, кто находится в опасной зоне. И третье — если есть первичные средства пожаротушения, попробовать ликвидировать пожар», — напомнил специалист.
Для этого в доме лучше всего иметь огнетушитель. Использовать воду также допустимо, но чтобы найти для нее емкость и набрать нужное количество, уйдет много времени. Огнетушителем можно воспользоваться гораздо быстрее.
Живые елки следует приобретать только на официальных елочных базарах. Как отличить легально срубленное, качественное дерево, рассказала РИА Новости Крым эксперт. По ее словам, живая елка входит в категорию невозвратных товаров, поэтому выбирать ее следует внимательно.