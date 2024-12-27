Маршрут поезда Казань — Бурундуки планируют продлить до Ульяновска

Кроме того, по словам Ахметшина, с 3 января также назначаются дополнительные поезда из Казани в Йошкар-Олу. Электропоезд из столицы Татарстана отправится в 6.46, а из Марий Эл — в 17.45. Они будут ходить пятницам, субботам и воскресеньям.