В Таганроге на маршруты вышли новогодние трамваи

В Таганроге запустили новогодние трамваи. Об этом сообщили на официальной странице «Таганрогского трамвая».
Согласно опубликованной информации, праздничный общественный транспорт проезжает на разных маршрутах приморского города. Кроме того, гостей и жителей города с Новым годом поздравляют и сказочные персонажи.
Благодаря широкому маршруту, каждый сможет увидеть праздничный трамвай и сделать памятные фото. Отметим, что в Ростове-на-Дону также следует праздничный трамвай. Так, 27 декабря на Центральном рынке Дед Мороз, Снегурочка и сказочные герои поздравили жителей донской столицы.