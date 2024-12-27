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В Таганроге на маршруты вышли новогодние трамваи

В Таганроге запустили новогодние трамваи.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге запустили новогодние трамваи. Об этом сообщили на официальной странице «Таганрогского трамвая».

Согласно опубликованной информации, праздничный общественный транспорт проезжает на разных маршрутах приморского города. Кроме того, гостей и жителей города с Новым годом поздравляют и сказочные персонажи.

Благодаря широкому маршруту, каждый сможет увидеть праздничный трамвай и сделать памятные фото. Отметим, что в Ростове-на-Дону также следует праздничный трамвай. Так, 27 декабря на Центральном рынке Дед Мороз, Снегурочка и сказочные герои поздравили жителей донской столицы.