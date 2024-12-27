В Таганроге на маршруты вышли новогодние трамваи

Благодаря широкому маршруту, каждый сможет увидеть праздничный трамвай и сделать памятные фото. Отметим, что в Ростове-на-Дону также следует праздничный трамвай. Так, 27 декабря на Центральном рынке Дед Мороз, Снегурочка и сказочные герои поздравили жителей донской столицы.