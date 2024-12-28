Что изменится в России с 1 января 2025 года: от штрафов до двух миллионов подъемных рублей

Появление путеводителя по миру наиболее актуальных профессий

С ним можно будет ознакомиться на платформе «Работа в России».



Старт ведения открытого списка работодателей, замеченных в привлечении к труду нелегалов

Составлением и поддержанием реестра займется Роструд.



Начало создания Национального словарного фонда

В статьях закрепят разного рода нормы русского языка.



Появится долевое страхование жизни

Оно не только защитит обладателя полиса от финансовых потерь при болезнях и смерти, но и позволит инвестировать средства в течение жизни.



Обновление общедоступного государственного лесного реестра

Актуализацией информации займется Рослесхоз.



Новинки в полисе ОСАГО

Автомобилисты смогут добавлять пункт, который сделает страховку годной для территории Белоруссии.



Запуск программы «Земский работник культуры»

Она позволит специалистам, переехавшим на Дальний Восток, оформить местную льготную ипотеку и стать обладателями двух миллионов рублей.



Рост минимального размера оплаты труда

Поднимается на 18,5%, до 19 242 рублей в месяц.



Обновление понятий в Налоговом кодексе

Добавится обозначение «счет цифрового рубля», который будет подчиняться тем же правилам, что и привычные банковские счета.



Поднятие ежемесячных выплат пенсионерам

На 7,3% — работающим, на 5,1% — военным.



Новая прогрессивная шкала ставок НДФЛ для физических лиц

13% — для годовых доходов 2,4 миллиона рублей и меньше, 15% — свыше 2,4 миллиона и не больше пяти миллионов, 18% — свыше пяти миллионов и не больше 20 миллионов, 20% — свыше 20 миллионов и не больше 50 миллионов, 22% — свыше 50 миллионов.



Повышение размера материнского капитала

Выплата поднимется на 7,3%. Таким образом, на первого ребенка она составит 677 тысяч рублей, на второго — 894 тысячи.



Рост государственных пошлин

В частности — за регистрацию брака, развода, права собственности на недвижимость, за внесение поправок в ЕРГН и других.



Начало действия стандарта защиты ипотечных заемщиков

Документ запретит финансовым организациям заключать с застройщиками договоры на уменьшение процентной ставки, если таковые скажутся на росте стоимости жилья. Также будет нельзя прописывать в ипотечных документах невыгодные для клиента условия.



Обновление в регионах величин индексации платежей за коммунальные услуги

Первое увеличение произойдет во втором полугодии.



Поднятие штрафов за игнорирование правил дорожного движения

К примеру, за езду без ремня безопасности или на красный свет теперь придется заплатить полторы тысячи рублей, за беседу по телефону в пути — пять тысяч рублей, а за управление автомобилем в нетрезвом виде — 45 тысяч рублей с лишением прав на полтора года. При этом скидочный тариф за скорую оплату штрафов на «Госуслугах» уменьшат до 25%.



Изменение предельных норм для упрощенной системы налогообложения

Так, базовое ограничение доходов для перехода на этот предпринимательский механизм повысится до 337,5 миллиона рублей. Среднее количество работников возрастет со 100 до 130 человек. Порог заработка для пользования системой достигнет 450 миллионов рублей. Границей же для остаточной стоимости основных средств станут 200 миллионов рублей.



Запрет на возведение малогабаритных квартир в Подмосковье

Нельзя будет строить жилье менее 28 квадратных метров без учета балкона и кладовой.



Появление обязательства по уплате НДС для пользователей упрощенной системы налогообложения с доходами больше 60 миллионов

Предпринимателям предоставят два варианта на выбор — принять стандартные тарифы, оставив за собой право на вычет, либо претендовать на сниженные ставки, но отказаться от прерогативы получать вычет.



Поднятие налогов на прибыль

Так, общая ставка вырастет с 20 до 25%. Восемь из них пойдут в федеральный бюджет, а 17% — в региональные.



Появление в 55 регионах туристического налога для владельцев временного жилья для путешественников

Его размер составит от 100 рублей в сутки до одного процента от стоимости проживания. Ежегодно ставка налога будет расти и через пять лет достигнет пяти процентов.



Повышение единой предельной величины базы для выплаты страховых взносов

Теперь ее размер не должен будет превышать 2 759 000 рублей на одного человека.



Введение обязательства для самозанятых присылать отчеты в Федеральную службу государственной статистики

Будет действовать даже при нулевом доходе.



Новые правила для блогеров с более чем десятью тысячами подписчиков

Теперь при желании выпускать рекламный контент они будут обязаны передавать информацию о себе в Роскомнадзор.

