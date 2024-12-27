Узбекистан объявил в розыск двух россиян по делу о покушении на чиновников

В конце ноября пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана сообщила, что в Ташкентской области двое неизвестных обстреляли внедорожник Range Rover. Кто находился внутри машины, не сообщалось, однако ряд СМИ распространили информацию о том, что в салоне был Комил Алламжонов, до недавнего времени работавший руководителем департамента информационной политики администрации президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и ранее работавший его пресс-секретарем. По информации СМИ, машину обстреляли рядом с домом экс-чиновника. Позже Генпрокуратура подтвердила, что речь идет о Алламжонове.