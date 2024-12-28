Президентский фонд культурных инициатив объяснил отказ Загитовой в гранте

Загитова не соревнуется с конца 2019 года. Однако, она активно принимает участие в различных шоу и прокатах. Алина также обучается актёрскому мастерству, стремясь к кинокарьере. В прошлом она завоевала золото на Олимпиаде, победила на чемпионатах мира и Европы, а также других турнирах.