Президентский фонд культурных инициатив объяснил отказ Загитовой в гранте

В Президентском фонде культурных инициатив (ПФКИ) пояснили причины отказа в предоставлении гранта Алине Загитовой на организацию её ледового шоу. Об этом сообщает Матч ТВ.
В ПФКИ заявили, что заявка Загитовой поступила 10 сентября 2024 года. Проект оценивался тремя независимыми экспертами. Общая сумма баллов по результатам экспертизы оказалась ниже необходимого минимума для выделения гранта: 68.67 балла, что меньше требуемых 77 баллов.
Алина запросила почти 75 миллионов рублей для реализации проекта. При этом она не использовала ни собственные средства, ни деньги спонсоров.
Загитова не соревнуется с конца 2019 года. Однако, она активно принимает участие в различных шоу и прокатах. Алина также обучается актёрскому мастерству, стремясь к кинокарьере. В прошлом она завоевала золото на Олимпиаде, победила на чемпионатах мира и Европы, а также других турнирах.
Ранее известный спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев высказался по поводу отказа в предоставлении гранта Загитовой для её ледового шоу. Он предложил «снять шапки и обойти весь мир, чтобы собрать недостающие финансы».