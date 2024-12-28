Что можно и нельзя делать в Трифонов день 28 декабря на Зарю в рукавицах

Не рекомендуется ссориться, вступать в конфликты. Под запретом стирка и глажка. Предки верили, что подобное может спровоцировать неприятности. День не подходит для того, чтобы идти в гости. А еще 28 декабря не нужно ругать погоду, так как можно заболеть.