Что можно и нельзя делать в Трифонов день 28 декабря на Зарю в рукавицах

Православная церковь 28 декабря вспоминает святого Трифона Печенгского. В народе принято праздновать Трифонов день. Но есть еще одно название — Заря в рукавицах. Все дело в том, что с указанной даты начинает прибывать день. Кроме того, солнце выглядывает чаще.
Что нельзя делать 28 декабря.
Не рекомендуется ссориться, вступать в конфликты. Под запретом стирка и глажка. Предки верили, что подобное может спровоцировать неприятности. День не подходит для того, чтобы идти в гости. А еще 28 декабря не нужно ругать погоду, так как можно заболеть.
Что можно делать 28 декабря.
По традиции, в указанный день было принято высыпать горящие угли у порога дома. Считалось, что это даст возможность поселить солнце у дома. Кроме того, рекомендуется оказать помощь тем, кто в ней нуждается.
Согласно приметам, западный ветер указывает на оттепель в скором времени. Кстати, по погоду 28 декабря узнавали, каким окажется март 2025 года. Небо красного цвета на заре предсказывает морозы.
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