И вот они нарядные: самые странные новогодние концерты звезд

Я выхожу. Был только он и, наверное, его супруга. Больше в комнате никого не было. А в то время я еще жил в Германии, и мне сказали: «Вы, когда приедете, вообще по-русски не говорите, пообщайтесь с ним на английском». Ну, я вышел, сказал: Hello, I"m from Germany. Very nice to meet you. Спел одну песню и получил те же деньги, что и за 45 минут. Правда, они должны были заплатить мне в евро, так как я жил в Германии, но отдали всё в тенге. У меня были миллионы тенге. Я говорю: «Что мне с ними делать?» Мне ответили: «По дороге в аэропорт менять». А там минус 27 градусов, мы едем с этим пакетом тенге, никто не разменял.