И вот они нарядные: самые странные новогодние концерты звезд

Певец Влад Топалов в новогоднюю ночь 40 минут пел для одной-единственной женщины, Владимир Селиванов из «Реальных пацанов» — для сотрудников ГАИ, которые остановили его по дороге на концерт в Барвиху, а Дима Билан успел дать концерты в семи разных местах. Брендон Стоун однажды выступал персонально для президента Казахстана в условиях секретности, а Катя Лель — для двух господ в спортивных костюмах. Российские артисты рассказали «Известиям» о своих самых необычных и странных новогодних концертах.
Дима Билан.
Певец.
— Бывало, выступал 45 минут всего для двух человек. И дней рождения таких было много. Один из них — абсолютно мангальная история: открытый воздух, море и меня просят петь несколько раз песню «Я тебя отвоюю». Это было лет шесть назад. А если говорить именно о новогодних выступлениях, однажды их было семь! Нам нужно было успеть абсолютно на все точки, и это был дурдом! Я больше на это не подписываюсь!
Влад Топалов.
Певец.
— Однажды в Новый год я выступал всего перед одной женщиной. Мне кажется, это было в 2007-м или 2008-м. Это было в Санкт-Петербурге в частном доме с отдельным концертным залом. В гримерке я послушал речь президента, куранты, а в 00:10 вышел на сцену, и она была единственным зрителем. Такой был у нее странный Новый год. Пел в течение 40 минут все свои песни. Было много официантов. А она танцевала, пела — такая веселая! То есть она была приятная, но всё равно это странно было.
А самое яркое детское новогоднее воспоминание — это год с 1999-го на 2000-й, когда я в составе группы «Непоседы» выступал сразу после боя курантов на Тверской напротив мэрии Москвы. Мы все так ждали этого миллениума! Мы встретили его на сцене, и нам подарили на Новый год первые деньги в конвертиках. Я не помню, какая была сумма, но для нас астрономическая. Незабываемо! Потратил ее на друзей, Макдоналдс и кино.
Брендон Стоун.
Певец, продюсер и композитор.
— Много лет назад я выступал для Назарбаева в его загородном доме. Это был декабрь, 27-е число, как помню. Я прилетел в Казахстан. Еще думал, будет ли гримерка. Нет! Все на кухне сидели, там было много артистов. У меня забрали телефон, провели на кухню, сказали: «Спойте нам, пожалуйста, те песни, которые вы будете для него исполнять». Ну, я начал петь одну свою песню, вторую. Мне говорят: «Нет, не то!» У меня была еще одна на слова Филатова: «А Ленка курит в тамбуре и смотрит в ночь, такую ночь». Я помню замминистра культуры говорит: «Это вообще неприлично курить в тамбуре. Это что значит? Вы что, это президенту будете петь?» Спросили, есть ли что-то известное. Я напел When Marimba Rhythms Start to Play. Говорят: «О! Вот это отличная песня, нам очень нравится!» А выступать надо было где-то 45 минут. Говорят: «Вы просто спойте эту песню и уезжайте».
Я выхожу. Был только он и, наверное, его супруга. Больше в комнате никого не было. А в то время я еще жил в Германии, и мне сказали: «Вы, когда приедете, вообще по-русски не говорите, пообщайтесь с ним на английском». Ну, я вышел, сказал: Hello, I"m from Germany. Very nice to meet you. Спел одну песню и получил те же деньги, что и за 45 минут. Правда, они должны были заплатить мне в евро, так как я жил в Германии, но отдали всё в тенге. У меня были миллионы тенге. Я говорю: «Что мне с ними делать?» Мне ответили: «По дороге в аэропорт менять». А там минус 27 градусов, мы едем с этим пакетом тенге, никто не разменял.
Кирилл Туриченко.
Солист группы «Иванушки International».
— Новый год встречаем на сцене лет 20 точно. По-моему, в прошлом или позапрошлом году мы выступали в Дубае. Когда переезжали с одного концерта на второй, а было рассчитано, что мы отметим Новый год уже на площадке, мы попали в пробку. В итоге мы встретили его просто в тоннеле, когда все вокруг праздновали, и даже салюта не видели. А пили в машине воду — у нас была бутылка и пара стаканчиков.
Катя Лель.
Певица.
— Я очень хорошо помню момент — декабрь, мы летим в Питер на очень известное мероприятие. Мой коллектив — это танцовщики, музыканты. Нас 14 человек. Выходим на сцену, а напротив сидят два человека в спортивных костюмах в одной из очень известных резиденций. Говорят: «Кать, присаживайся, поешь, покайфуй». Я ответила: «Господа, я сейчас пою свои 45 минут, а вы кайфуйте, расслабляйтесь. Я свое отработаю, всё остальное потом». Целых 45 минут я отработала для этих двух господ, и они были счастливы — танцевали, пели, жили для себя. Имели право!
Владимир Селиванов (VAVAN).
Актер, певец.
— В 2021 году в новогоднюю ночь, когда я ехал с одного концерта на частное мероприятие в Барвиху, меня остановили сотрудники ГАИ. Как назло, закончилась страховка! Раз уж так вышло, я решил подарить дежурным на посту праздник — достал гитару, спел три песни и поздравил ребят. Для них это была лучшая новогодняя смена, а у меня после этого случая страховка всегда в наличии. На концерт в итоге я опоздал на час. Заказчику и зрителям рассказал всё как есть — претензий не было, они посмеялись над ситуацией.
Катя Гусева.
Диджей.
— В этом году в новогоднюю ночь я буду работать в гостинице Radisson Collection в Москве, где соберется много артистов. А самым запоминающимся выступлением в праздник для меня стало событие во Франции на одном из популярных горнолыжных курортов. В тот момент я совершенно не знала, какую музыку предпочитают гости и сколько их вообще будет. Как оказалось, это было закрытое мероприятие в частном доме, где у владельцев был собственный ночной клуб. Мое выступление, запланированное на час, неожиданно растянулось на шесть часов непрерывной танцевальной вечеринки.
Когда выступаешь перед столь серьезной аудиторией, всегда трудно предугадать их музыкальные предпочтения. Я была искренне удивлена, когда узнала, что они с удовольствием слушали хиты 90-х — те самые песни, которые мы все прекрасно знаем: от Андрея Губина до Леонида Агутина. Всегда мечтала побывать в Куршевеле. И вот так это желание и привело меня к незабываемой новогодней ночи, полной музыки и радости.