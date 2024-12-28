И вот они нарядные: самые странные новогодние концерты звезд

— Много лет назад я выступал для Назарбаева в его загородном доме. Это был декабрь, 27-е число, как помню. Я прилетел в Казахстан. Еще думал, будет ли гримерка. Нет! Все на кухне сидели, там было много артистов. У меня забрали телефон, провели на кухню, сказали: «Спойте нам, пожалуйста, те песни, которые вы будете для него исполнять». Ну, я начал петь одну свою песню, вторую. Мне говорят: «Нет, не то!» У меня была еще одна на слова Филатова: «А Ленка курит в тамбуре и смотрит в ночь, такую ночь». Я помню замминистра культуры говорит: «Это вообще неприлично курить в тамбуре. Это что значит? Вы что, это президенту будете петь?» Спросили, есть ли что-то известное. Я напел When Marimba Rhythms Start to Play. Говорят: «О! Вот это отличная песня, нам очень нравится!» А выступать надо было где-то 45 минут. Говорят: «Вы просто спойте эту песню и уезжайте».