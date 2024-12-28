AP: Байден планирует направить Киеву последний пакет военной помощи

Администрация действующего американского лидера Джо Байдена намерена направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов, сообщает AP.
По данным издания, данный пакет будет передан Киеву до ухода Байдена со своего поста в январе следующего года.
Источники рассказали, что в пакет помощи включено «значительное число боеприпасов», в том числе для систем ПВО NASAMS и HAWK. Кроме того, Украина получит ракеты Stinger, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.
Американские чиновники уточнили, что цель уходящей администрации США — отправить «как можно больше» военной помощи украинской стороне до завершения президентского срока демократа.
По их словам, официальное объявление о предоставлении помощи Киеву намечено на 30 декабря текущего года.