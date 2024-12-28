За незаконной вырубкой ёлок в ВКО следят с воздуха

Для усиления контроля за незаконной реализацией и вырубкой молодняков хвойных пород созданы мобильные группы, которые работают совместно с территориальной инспекцией лесного хозяйства. Сотрудники полиции провели облёт на вертолёте по всей территории региона с целью проверки сохранности лесных массивов.
С начала мероприятия зафиксировано свыше 20 нарушений закона. Правоохранительные органы призывают граждан бережно относиться к природным ресурсам и строго соблюдать законодательство.
Незаконная порубка деревьев влечёт административный штраф, если сумма ущерба составляет менее 50 месячных расчетных показателей. В случае, если ущерб превышает этот порог, наступает уголовная ответственность.