У Вооружённых сил Украины имелось всего несколько десятков ракет ATACMS на момент разрешения на удары вглубь РФ, пишет The New York Times.
В публикации подчёркивается, что у украинских войск уже не было возможности нарастить их количество.
«На тот момент у Украины оставалось всего лишь “несколько десятков ракет” — возможно, около 50. И не было шансов получить больше. Ограниченные американские запасы уже были распределены для развёртывания на Ближнем Востоке и в Азии», — говорится в материале.
Кроме того, авторы публикации подчеркнули, что ни один вид оружия «не стал серебряной пулей».
В частности, дальнобойные ракеты производства Соединённых Штатов не смогли оказать влияния на ход боевых действий. Ракеты ATACMS повторили судьбу реактивных систем залпового огня HIMARS, американских истребителей F-16 и другого оружия, которое Запад предоставлял Киеву.
Ранее аналитик из Британии Александр Меркурис заявил, что удары Вооружённых сил Украины по РФ ракетами ATACMS не имеют значения.
Он подчеркнул, что Российская Федерация продолжает действовать в соответствии с собственными стратегическими интересами, не поддаваясь внешним воздействиям.