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В Алматы установят ещё 57 автоматов для сбора вторсырья

В Алматы в новом году установят 57 автоматов для сбора вторичного сырья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Источник: Акимат Алматы

Ежедневно коммунальные службы города извлекают из арычной сети до 60 тонн мусора. Треть из них можно переработать, поэтому в городе сейчас активно устанавливают фандоматы.

Первый такой аппарат появился в мае в рамках программы «Таза Казахстан». Эти устройства принимают пластиковые бутылки и металлические банки за небольшое вознаграждение. В местах массового скопления мегаполиса уже установили 53 устройства с умной системой. Горожане уже сдали более 5000 единиц вторсырья.

По словам заместителя акима города Алишера Абдыкадырова, в следующем году в Алматы заработают больше 100 фандоматов.

«В фандоматах используется самое современное программное обеспечение. В частности, это системы искусственного интеллекта и машинного обучения, которые позволяют чётко определять, это пластиковая бутылка или алюминиевая банка, а также их классифицировать: по размеру, по массе и прочее».

рассказал заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров.
экология