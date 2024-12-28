В Алматы установят ещё 57 автоматов для сбора вторсырья

Ежедневно коммунальные службы города извлекают из арычной сети до 60 тонн мусора. Треть из них можно переработать, поэтому в городе сейчас активно устанавливают фандоматы.
Первый такой аппарат появился в мае в рамках программы «Таза Казахстан». Эти устройства принимают пластиковые бутылки и металлические банки за небольшое вознаграждение. В местах массового скопления мегаполиса уже установили 53 устройства с умной системой. Горожане уже сдали более 5000 единиц вторсырья.
По словам заместителя акима города Алишера Абдыкадырова, в следующем году в Алматы заработают больше 100 фандоматов.
«В фандоматах используется самое современное программное обеспечение. В частности, это системы искусственного интеллекта и машинного обучения, которые позволяют чётко определять, это пластиковая бутылка или алюминиевая банка, а также их классифицировать: по размеру, по массе и прочее».