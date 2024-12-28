В Алматы установят ещё 57 автоматов для сбора вторсырья

Первый такой аппарат появился в мае в рамках программы «Таза Казахстан». Эти устройства принимают пластиковые бутылки и металлические банки за небольшое вознаграждение. В местах массового скопления мегаполиса уже установили 53 устройства с умной системой. Горожане уже сдали более 5000 единиц вторсырья.