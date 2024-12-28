Житель Турции нашел в купленном с рук шкафу 12 золотых монет и вернул их

В качестве признательности за честный поступок, мэр Нурулла Эрджияс вручил Терликли грамоту. Бывший владелец шкафа Селахаттин Карабурч сообщил, что его дом пострадал во время землетрясений в феврале 2023 года. Власти приняли решение о его сносе, поэтому он был вынужден продавать мебель. Карабурч отметил, что спрятал свое золото в кухонном шкафу, но затем забыл об этом.