Прокат велосипедов cнова заработает в Алматы

«Система ПО будет находиться на балансе города, в настоящее время идёт разработка приложения. Сам велобайк будет оснащён GPS-датчиком, который позволит отследить его в режиме реального времени, а также защитит от воров. Если говорить о парковке, то администрация города разрабатывает правила парковки для микромобильных транспортных средств. Мы ждём, когда их внедрят и город определит места парковок. Исходя из этого будем продумывать виртуальную карту», — отметил директор «Алматы паркинг» Владимир Ни.