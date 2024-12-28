Новый налоговый режим заработает в Хабаровском крае с 1 января 2025 года

Специальный налоговый режим для малого бизнеса начнёт действовать в Хабаровском крае с 1 января 2025 года. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», он называется автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН). Он почти полностью отменяет отчётность, а платежи рассчитываются автоматически.
По информации центра «Мой бизнес» Хабаровского края, среди основных преимуществ АУСН можно отметить отмену налоговой отчётности и отчётности в Фонд пенсионного и социального страхования и отсутствие необходимости платить страховые взносы.
— Кроме того, социальные гарантии в рамках АУСН обеспечиваются из бюджета, не нужно отслеживать сроки подачи документов и изменения форматов документов, а доходы и расходы определяются по данным ККТ, уполномоченных банков и сведений, которые сами налогоплательщики указали в личном кабинете, — отметили в центре «Мой бизнес».
Также, благодаря новой системе, часть функций налоговых агентов по НДФЛ передаётся банкам, а плательщики освобождаются от ведения Книги учёта доходов и расходов. Такой учёт будет осуществляться в автоматизированном режиме в «Личном кабинете налогоплательщика» АУСН.
Напомним, что власти четырёх муниципалитетов Хабаровского края в 2025 году введут новый туристический налог. Ставки сборов вправе установить сами субъекты, однако они не могут быть выше 1%. Туристический налог предусматривается с выручки от гостиничной деятельности из расчёта на каждое размещение гостей.