Новый налоговый режим заработает в Хабаровском крае с 1 января 2025 года

— Кроме того, социальные гарантии в рамках АУСН обеспечиваются из бюджета, не нужно отслеживать сроки подачи документов и изменения форматов документов, а доходы и расходы определяются по данным ККТ, уполномоченных банков и сведений, которые сами налогоплательщики указали в личном кабинете, — отметили в центре «Мой бизнес».