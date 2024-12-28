Движение возобновилось в пункте пропуска Покровка в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в смешанном пункте пропуска Покровка возобновлено движение. О том, что на границе с Китаем снова ходит транспорт, сообщает Росгранстрой. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Движение на пункте пропуска Покровка-Жаохэ возобновилось в субботу, 28 декабря. Теперь на месте вновь проводится государственный контроль по пропуску транспортных средств, грузов и физических лиц через государственную границу.
В ведомстве уточнят, что движение будет осуществляться по наплавному мосту.
Также опубликован график работы смешанного пункта. Он открыт с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00 по местному времени. Однако во вторник, 31 декабря 2024 года, а также 1, 2, 4, 5 и 7 января 2025 года пункт пропуска работать не будет из-за новогодних праздников.
Напомним, что раннее международное сообщение между пунктами пропуска Покровка — Жаохэ было приостановлено в период межсезонья.