Движение возобновилось в пункте пропуска Покровка в Хабаровском крае

Также опубликован график работы смешанного пункта. Он открыт с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00 по местному времени. Однако во вторник, 31 декабря 2024 года, а также 1, 2, 4, 5 и 7 января 2025 года пункт пропуска работать не будет из-за новогодних праздников.